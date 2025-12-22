Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Türk edebiyatının sıra dışı kadın Yazarı Tomris Uyar'ın yaşamını anlatan ve yine kadın yazar Zeynep Kaçar'ın kaleminden hazırlanan 'Tomris: Bir Uyumsuz Öykü' adlı oyunu, ilk kez ışıkla ve seyirciyle buluşturdu.

Yazar Zeynep Kaçar'ın yazdığı ve yönettiği oyun, Tomris Uyar'ın edebi yolculuğunu, bireysel duruşunu ve uyumsuzluğunu sahneye taşıdı. Kadın olmanın, yazmanın ve var olmanın sınırlarını sorgulayan yapım, izleyicileri hem düşünsel hem de duygusal bir yolculuğa çıkardı. Edebiyat ile tiyatroyu buluşturan oyun, sahne estetiği ve güçlü anlatımıyla izleyicilerden beğeni topladı.

Dekor tasarımını Şafak Kerem Kızıltan, kostüm tasarımını Çevren Sarayoğlu, müzik tasarımını Gürkan Çakıcı, ışık tasarımını Önder Arık'ın üstlendiği oyunda; koreografi Seda Özgiş, reji asistanlığı ise Yüksel Hakverdi Şeker tarafından gerçekleştirildi. Oyuncu kadrosunda Nihal Türksever Erten, Altuğ Görgü, Utku Çubukçuoğlu, Elif Ağören ve Mehmet Talha Karabaş yer aldı.