KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İnsani Yardım Vakfı(İHH) Kocaeli Şubesi öncülüğünde düzenlenen 13. İHH Yetim Gecesi gerçekleştirildi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde, 'Yetim Gülerse Dünya Güler' sloganı ile organize edilen programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, İHH Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal, genel merkez yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda hayırsever katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, yetimliğin önemini anlatan 'Bakar mısınız?' isimli video gösterimi yapıldı. İzmit İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin 'Boykota devam' koreografisi büyük beğeni topladı. Veysel Çelikdemir kum sanatı gösterisi ile katılımcıları büyülerken, Grup İslami Direniş'in seslendirdiği ezgiler ile programa anlam kattı. Bangladeşli Fatima Masud'un Kur'an-ı Kerim okuduğu Yetil Gecesi'nde, bağışçılar arasından 2 kişi de çekilişle umre hediyesi kazandı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'DAN TEŞEKKÜR

Bağışçılardan elde edilen gelirin, Bangladeş Yetimhanesi için kullanılacağı 13. İHH Yetim Gecesi'nde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, salonun tamamen dolmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 'Salondaki kalabalık her şeyi anlatıyor. Bu, şehrimiz adına yüz akıdır. İyi ki varsınız' diyen Başkan Büyükakın, yetim çocuklara sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı.