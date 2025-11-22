Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan 10 milyon TL değerindeki ekskavatör ve çöp konteynırları Yenişehir Belediyesi'ne ulaştı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, katkı sağlayan herkese teşekkür ederken, Devletimizin Yenişehir'e yapmayı planladığı desteğe karşı çıkan meclis üyelerini halkın takdirine bıraktı.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan yaklaşık 10 milyon TL değerindeki ekskavatör ve çöp konteynırlarını teslim aldı. Aylar boyunca Yenişehir ve Bursa kamuoyunun gündeminde Devletin yapmış olduğu hibe desteğinin belediye meclisinde kabul edilmeyişi tartışılmıştı. bugün itibarıyla o devlet desteği belediyeye ulaştı.

DAHA HIZLI VE EKONOMİK HİZMET

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, hibenin özellikle ekskavatör kısmının hizmet kapasitesini önemli ölçüde artıracağını belirtti. Ekskavatörün yol açma ve bakım-onarım çalışmalarından dere ve kanal temizliğine, acil durum müdahalelerinden kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına kadar geniş bir alanda kullanılacağını ifade eden Başkan Özel, 'Artık birçok çalışmayı dışarıdan hizmet alımıyla değil, kendi imkânlarımızla çok daha hızlı ve ekonomik şekilde yapabileceğiz' dedi.

TEMİZLİK HİZMETLERİNDE MODERNİZASYON

Hibe kapsamında teslim edilen yeni çöp konteynırlarıyla birlikte temizlik hizmetlerinde modernizasyon hedeflediklerini söyleyen Özel, mahallelerde daha düzenli, sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturulacağını kaydetti.

KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ KULLANIYORUZ

Yenişehir Belediyesi olarak ilçeye değer katacak her fırsatı değerlendirdiklerini vurgulayan Başkan Özel, kaynakların doğru ve vatandaş ihtiyaçlarına göre planlandığını belirtti. Özel, 'Hizmetlerimizi güçlendirmek adına tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'HİBEYİ REDDEDENLERİ HALKIMIZIN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ'

Başkan Ercan Özel, hibenin Yenişehir'e kazandırılmasında emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Bursa milletvekillerine, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'a ve belediye meclisinde hibenin kabulüne destek veren üyeler ile çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Açıklamasında, hibe desteğine karşı çıkan meclis üyelerine de değinen Özel, 'Devletimizin ilçemize sağladığı bu önemli katkıyı reddeden meclis üyelerini halkımızın takdirine bırakıyoruz' dedi.

HİZMET VE ESER BELEDİYECİLİĞİ VURGUSU

Başkan Özel, belediye olarak hizmet ve eser belediyeciliğini öne çıkarmaya devam edeceklerini ifade ederek, 'Yenişehir için çalışmaya, üretmeye ve ilçemize değer katacak projeleri hayata geçirmeye kararlıyız' dedi.