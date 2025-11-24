İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 250 adet uygulama bazlı taksi taşımacılığı ruhsatını 29 yıllığına gerçek kişilere vermek üzere ihale açtı. Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihale 9 Aralık 2025'te gerçekleştirilecek.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17 Nisan 2025 tarihli kararı doğrultusunda 250 adet Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı hakkını ihale ediyor. Her bir plakanın ayrı ayrı gerçek kişilere 29 yıl süreyle ruhsat verilerek işletileceği ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle yapılacak.

Muhammen bedeli 5 milyon TL + KDV, geçici teminat tutarı ise 150 bin TL olarak belirlenen ihalede, başvurular 8 Aralık 2025 saat 12.00'ye kadar kapalı zarfla İBB Encümenine teslim edilecek. İhale ise 9 Aralık 2025 saat 11.00'de, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Encümen huzurunda gerçekleştirilecek.

Plakalar, şartname ekindeki listedeki sırayla tek tek ihaleye çıkarılacak.

İhaleye yalnızca gerçek kişiler katılabilecek ve her katılımcı sadece bir plaka alabilecek. Adayların; ehliyet, ikametgah, adli sicil, nüfus kayıt örneği, şoförlük koşullarını taşıdığına dair taahhütname ve geçici teminat gibi belgeleri eksiksiz olarak sunması gerekiyor. Ayrıca şartnamenin 1.000 TL bedelle Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden temin edilebileceği veya ücretsiz olarak görülebileceği bildirildi.