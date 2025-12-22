İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da işlenen cinayet nedeniyle 34 yıl hapis cezasıyla aranan şahsın Antalya'nın Kumluca ilçesinde JASAT ekiplerince yakalandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun süredir aranan bir cinayet zanlısının yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, Diyarbakır'da 7 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T., Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir sera bahçesinde saklanırken yakalandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2002966856643088576

Diyarbakır ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, M.T.'nin arazi anlaşmazlığı nedeniyle A.Y.A. isimli vatandaşı kasten öldürdüğü belirlendi. Zanlının, yakalanmamak için bir akrabasına ait kimliği kullandığı ve geçimini sağlamak amacıyla sera bahçesinde çalıştığı tespit edildi.

Paylaşımında JASAT ekiplerinin suçluların izini yıllar geçse de bırakmadığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, 'Bu yılın ilk 11 ayında hakkında hapis kararı bulunan 188 bin şahsı, son 2,5 yılda ise 436 bin şahsı yakalayarak adalete teslim ettik. Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.