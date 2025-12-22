Tarım ve Orman Bakanlığı, yemlerin piyasaya arzı ve kullanımına ilişkin yönetmelikte önemli değişikliklere gitti. Düzenleme, etiketleme, gıdadan dönüştürülmüş yemler ve restoran artıklarıyla üretilen yemleri kapsıyor.

ANKARA (İGFA) -Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmî Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle yem mevzuatında kapsam, tanım ve etiketlemeye ilişkin çeşitli değişiklikler yapıldı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, mevzuatın dayanağı 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri olarak güncellendi. Ayrıca 'gıdadan dönüştürülmüş yem' kavramı ilk kez tanımlanarak, insan tüketimine sunulamayan ancak hayvan sağlığı açısından risk oluşturmayan gıdalardan elde edilen yemler mevzuata dahil edildi.

Restoran ve yemekhane artıklarından üretilen yemlere ilişkin etiketleme kuralları da netleştirildi. Buna göre, bu tür yemlerin etiketlerinde 'Gıda amaçlı yetiştirilen hayvanlara yedirilemez' ibaresinin büyük harflerle ve dikkat çekici şekilde yer alması zorunlu hale getirildi. Belediyeler tarafından barınaklarda kullanılan pet hayvan yemlerinde ise analitik bileşenlerin etikette yer alması şartı aranmayacak.

Ev ve süs hayvanı yemlerine yönelik etiketlerde bazı terim değişikliklerine gidilirken, analitik bileşenler ve yem katkı maddelerinin tek değer olarak belirtilmesi zorunlu oldu. Ayrıca ürenin, belirlenen limitler çerçevesinde rumen gelişimini tamamlamış ruminant hayvanların beslenmesinde kullanılabileceği hükme bağlandı.

Yönetmelik, Avrupa Birliği'nin yem mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı. Mevcut etiketlerin ise yayım tarihinden itibaren 6 ay süreyle kullanılmasına, bu etiketleri taşıyan yemlerin de 1,5 yıl boyunca piyasada bulunmasına izin verildi.

Düzenlemenin bazı maddeleri Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte, diğer maddeleri ise 6 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

Söz konusu yem maddeleri ve karma yemlerin analitik besin maddesi bileşenleri için tolerans değerleri yönetmelik değişikliği ile birlikte şöyle oldu: TIKLAYABİLİRSİNİZ