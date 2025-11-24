ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun büyük bölümü, Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya, Çorum çevreleri ve Mersin'in batı ilçelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların özellikle Muğla'nın doğusu ile Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

Gece ve sabah saatlerinde Ege ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir. Hava sıcaklıklarının batı ve iç bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği bildirildi.

Rüzgârın genellikle güneyli, güneydoğuda ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.