Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bursa Yenişehir Göksu Çayı ıslah çalışmasını tamamladı. Proje ile köy merkezleri ve tarım alanları taşkın riskine karşı koruma altına alındı.

BURSA (İGFA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bursa'da baraj, gölet ve sulama yatırımlarının yanı sıra taşkın koruma ve dere ıslah çalışmalarıyla çiftçilere ve vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Bursa Yenişehir Göksu Çayı Islah Projesi tamamlandı.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı açıklamada, Bursa'ya yönelik yatırımların aralıksız sürdüğünü belirterek, Göksu Çayı'nda yürütülen ıslah çalışmaları sayesinde Yenişehir ilçesindeki köy merkezleri ile tarım alanlarının taşkın riskinden korunacağını ifade etti. Balta, proje kapsamında idari imkânlarla yürütülen çalışmalarda 8 paletli ekskavatör, 1 greyder, 14 kamyon ve 1 paletli yükleyici kullanıldığını aktardı. Toplam 3 bin 350 metre dere ıslahı yapılırken, 438 bin 866 metreküp rüsubat temizliği ve 13 bin 390 metreküp taş tahkimatı tamamlandı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki yerleşim alanları ve tarım arazilerinin taşkınlara karşı güvence altına alındığını vurgulayan Genel Müdür Balta, çalışmanın Bursa'ya ve Yenişehir'e hayırlı olmasını diledi.