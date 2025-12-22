Meteoroloji, birçok bölgede yağış beklerken Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sel, su baskını ve fırtına riskine karşı dikkat çağrısı yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Aralık Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul başta olmak üzere birçok ilde aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği bildirildi. İç kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve sis beklenirken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilirken, rüzgârın ise genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörüldü.

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kıyılarda hortum riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.