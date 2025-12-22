TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2024 Kesin Hesap Kanunu teklifleri ayrı oylamalarla kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, oylamalar ardında yayımladıkları mesajlarda, her iki bütçe kanununun Türkiye'ye hayırlı olmasını dilerken, TBMM'ye yoğun çalışmalardan ötürü teşekkür etti.

ANKARA (İGFA) - 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ayrı ayrı yapılan oylamalarda kabul edildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin oylamasında 569 oy kullanıldığını, teklife 320 kabul, 249 ret oyu verildiğini, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylamasında ise 563 oy kullanıldığını, teklife 316 kabul ve 247 ret oyu verildiğini bildirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, mesajında, '2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmelerimizi tamamladık. 2026 bütçesi, ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, oylamalar sonrasında yayımladığı mesajında, 'Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabul edilen 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu süreçte yoğun bir mesai harcayan Gazi Meclisimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. 2026 yılı bütçemiz hayırlı, uğurlu olsun' ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/2002849056595321280