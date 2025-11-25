Erzurum Valiliği himayesinde düzenlenen '25 Kadın 25 Hikâye' farkındalık sergisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında MNG AVM'de açıldı. Etkinlikte kurumlar, STK'lar ve üniversiteler kadına yönelik şiddetle mücadelede ortak duruş sergiledi.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan '25 Kadın 25 Hikâye' farkındalık sergisi MNG AVM'de ziyaretçilere açıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir ile çok sayıda kurum yöneticisi ve STK temsilcisi katıldı.

Program, protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesinin kesilmesiyle başladı. Ardından sergi alanı ve bilgilendirme stantları ziyaretçilere açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, sergi alanında yürütülen çalışmalar ve şiddetle mücadele faaliyetleri hakkında Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay'a kapsamlı bilgi verdi.

Bilgilendirme sonrasında Özay, protokol eşliğinde stantları ziyaret ederek kadın STK'ları, kamu kurumları ve üniversite temsilcilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KADIN STK'LARININ STANTLARI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Kadına yönelik şiddetle mücadelede aktif rol alan STK'lar, Aile Destek Merkezleri ve kurumların hazırladığı bilgilendirme stantları ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Etkinliğin açılışında konuşan Erzurum ŞÖNİM Müdürü Şükran Göktaş, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez bir insan hakkı ihlali olduğunu vurgulayarak, 'Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek, farkındalığı artırmak ve duyarlılığı güçlendirmek amacıyla hazırladığımız 25 Kadın 25 Hikâye sergisini gerçekleştirdik. Şiddete sıfır tolerans ilkesiyle mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız. Bu sergi toplumda bilinç oluşturmayı, kadınların güçlenmesini desteklemeyi ve dayanışma ruhunu artırmayı amaçlamaktadır' diye konuştu. Müdür Göktaş, tüm paydaşlara ve katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ederek mücadelenin daha güçlü yarınlara vesile olmasını diledi.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ'NDEN 25 ESER SERGİLENDİ

Etkinlik kapsamında, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı 25 resim eseri sergilendi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, öğrencilerin çalışmalarını inceleyerek desteklerini iletti. Sergiye katkı sunan öğrenciler, program sonunda teşekkür belgelerini Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay'ın elinden aldı.

Etkinlik, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası dayanışmanın önemine dikkat çekerek büyük ilgi gördü.