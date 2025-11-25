Ülke genelinde gıda zehirlenmelerinin artmasıyla birlikte halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sıklaştıran Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre sağlığı ve denetim hizmetleri birimi ile Soğanlı Mahallesi'nde kapsamlı gıda denetimleri gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla Soğanlı Mahallesi'nde bulunan işletmelerin ruhsatlarından üretim alanlarına, çalışanların kişisel hijyeninden ürünlerin saklama koşullarına kadar pek çok alanı titizlikle inceledi.

Bunun yanı sıra ekipler; ürün tazeliği, gramaj kontrolü, etiketleme, son kullanma tarihleri gibi kritik noktaları ayrıntılı bir şekilde değerlendirdi. Denetimler sonunda ise hijyen ve kalite standartlarına uygun üretim yapan işletmelere teşekkür edilirken, eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar iletilerek en kısa sürede gerekli düzenlemelerin yapılması istendi.

Halk sağlığını ilgilendiren konularda denetimlerini taviz vermeden sürdürdüklerini söyleyen Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Altıparmak, 'Son zamanlarda ülke genelinde gündeme gelen gıda zehirlenmeleri nedeniyle denetimlerimizi artırarak sürdürüyoruz.

Rutin olarak yaptığımız kontrollerin yanı sıra çevre sağlığı ve denetim hizmetleri birimi ile gerçekleştirdiğimiz denetimleri daha kapsamlı şekilde devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen tüm ihbarlar anında değerlendirilerek, yerinde incelemeler yapılacaktır. Halk sağlığını tehdit edecek şekilde merdiven altı üretim yapan işletmelere gerekli cezai işlemler uygulanacaktır' dedi.