Düzce Şerefiye Mahallesi'nde bir binanın çatı katında nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Çevre sakinleri panik içinde dışarı çıkarken, yangının sebebi araştırılıyor.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Şerefiye Mahallesi Kıbrıs Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi.

Kısa sürede büyüyen alevler, geceyi adeta gündüze çevirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ekipler, çatı bölümünü saran alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangını gören çevre sakinleri panik halinde sokağa çıkarken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.