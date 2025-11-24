Sivas Belediyesi, dar gelirli emeklilere sağladığı aylık nakit desteğini 2026 yılı itibarıyla 2 bin 500 TL'ye yükseltiyor. Mevcut hak sahipleri başvuru yapmadan ödemelerini almaya devam edecek; yeni başvurular ise 24-28 Kasım'da alınacak.

SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi, kentteki dar gelirli emeklilere yönelik sürdürülen maddi destek programını 2026 yılında artırarak devam ettirme kararı aldı. Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan uygulama kapsamında, 2025 yılı boyunca aylık 2 bin TL olarak yapılan ödemeler, 2026 itibarıyla 2 bin 500 TL olarak verilecek.

Mevcut destekten yararlanan emeklilerin herhangi bir ek başvuru yapmasına gerek olmayacağını belirten Başkan Uzun, ödemelerin yeni yılda otomatik olarak devam edeceğini açıkladı. Destekten yararlanmak isteyen yeni emekliler için ise başvuru süreci başladı. Başvurular, 24-28 Kasım tarihleri arasında belediyenin internet sitesi üzerinden, sosyal destek bölümünden yapılacak.

Başkan Uzun açıklamasında, 'Dar gelirli emeklilerimize her ay maddi destek sağlayacağımıza dair sözümüz vardı. 2025 yılı Ocak ayından itibaren her ay 2 bin TL destek veriyoruz. 2026 yılında bu ödemeleri 2 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Mevcut hak sahipleri başvuru yapmayacak, destekleri otomatik olarak sürecek' dedi.

Yeni başvuru yapacak emeklilerin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından değerlendirileceğini aktaran Başkan Uzun, uygun görülen kişilere Gülkart verileceğini ve Ocak ayından itibaren düzenli ödemelerin başlayacağını belirtti.