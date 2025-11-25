Çayırova Belediyesi, Çayırova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi' programı gerçekleştirdi.

Çayırova Belediyesi, Çayırova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklığında düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi' programına Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Sosyal Hizmet Müdürü Nergis Kasa Güney, protokol üyeleri ve Çayırovalı kadınlar katılım sağladı. Programda ilk olarak bir konuşma gerçekleştiren Güney, bu alanda eğitimlerinin devam edeceğini vurguladı ve programa katılanlara teşekkürlerini iletti. Güney'in ardından kürsüye çıkan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdikten sonra, program 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi' ile devam etti.

'HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR'

Program sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, 'Kadına şiddete şiddetle karşıyız. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulusal Mücadele Günü kapsamında; İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz ile birlikte, farkındalığı artırmak ve kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdik. Kadına yönelik şiddetle mücadele, hepimizin ortak sorumluluğudur' dedi.