Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Medeniyet Söyleşileri'nin bu ay ki konuğu Eğitimci-Yazar Gri Koç olarak da bilinen Gökhan Müftüoğlu oldu.

GAZİANTEP (İGFA) - Gençlerin akademik gelişimlerine katkı sağlamak, kariyer planlamasını desteklemek ve moral motivasyon amacıyla düzenlenen söyleşide Gökhan Müftüoğlu önemli tavsiyelerde bulundu.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre Merkezi'nde yapılan söyleşinin devamında Müftüoğlu, gençlere hedef belirleme, disiplin ve sürekliliğin önemine dair ilham verici konuşmalarıyla salonu dolduran gençlerin sorularını yanıtladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Medeniyet Söyleşileri dizisi, sanat, kültür, eğitim ve yaşam başta olmak üzere her ay alanında önemli isimleri vatandaşlarla buluşturmaya devam edecek.