Konya Karatay Belediyesi Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi, güz döneminde gençlere güvenli, verimli ve donanımlı bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor.

KONYA (İGFA) - Merkez; müzik, görsel sanatlar, yabancı dil, yazılım, spor ve değerler eğitimi gibi birçok alanda düzenlenen atölyelerle gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Bu kapsamda Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi, güz döneminde yürüttüğü eğitim ve sosyal programlarla gençlerin ilgi alanlarını keşfetmelerine ve yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlıyor.

SANAT, TEKNOLOJİ VE KİŞİSEL GELİŞİM ATÖLYELERİ

Müzik atölyesinde piyano, gitar, keman, bağlama, şan ve ney eğitimleri verilirken; görsel sanatlar atölyesinde ebru, hat, resim ve karakalem çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yabancı dil atölyesinde İngilizce eğitimi sunulurken, yazılım atölyesinde Front End eğitimleri veriliyor.

Medya atölyesinde Adobe Photoshop dersleri düzenlenirken, değerler eğitimi atölyesiyle gençlerin milli ve manevi değerlerle buluşması hedefleniyor.

Spor salonunda pilates, günlük yaşam egzersizleri, HIIT cardio ve step aerobik branşlarında eğitimler gerçekleştiriliyor. Ayrıca E-Spor Merkezi ve düzenlenen film gösterimleriyle gençlerin hem fiziksel aktiviteleri destekleniyor hem de sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanıyor.

MERKEZDE 549 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALIYOR

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi, 7 atölyede toplam 19 farklı branşta sunduğu çok yönlü imkanlarla gençlerin akademik ve sosyal açıdan güçlü bireyler olarak yetişmesine katkı sunuyor. Güz döneminde toplam 549 öğrencinin eğitim aldığı merkezde dersler 14 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.

KURSİYERLERDEN KARATAY BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Eğitimlere katılan kursiyerler, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gençler; merkezde aldıkları eğitimlerle ilgi alanlarını keşfetme fırsatı bulduklarını, yeteneklerini geliştirdiklerini ve kendileri için güvenli bir ortamda verimli zaman geçirdiklerini ifade etti. Sunulan atölyelerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sağladığını belirten kursiyerler, kendilerine bu imkanları sunan Karatay Belediyesi'ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.