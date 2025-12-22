Bursa'nın 45 seçkin okulundan 160 delegenin katılımıyla gerçekleşen ÇEKMUN'25, üç gün boyunca gençlerin küresel sorunlara çözüm önerileri geliştirmesi için eşsiz bir platform sağladı.

BURSA (İGFA) - Bursa 3 Mart Fen ve Anadolu Lisesi öncülüğünde düzenlenen ÇEKMUN'25 Konferansı, 45 okuldan toplam 160 delegenin katılımıyla üç gün boyunca devam etti. Konferans, gençlerin günümüzün kritik küresel sorunlarını tartışmalarına ve çözüm önerileri geliştirmelerine olanak tanıyan bir platform sundu.

Program, Yabancı Diller Bölüm Başkanı ve MUN Kulübü Sorumlusu Ayça Erol ile Yabancı Diller Zümresi'nin koordinasyonu ve Executive Team, Academic Team, PR Team, IT/Press Team, Admin Team ve Security Team'in özverili çalışmalarıyla kusursuz şekilde yürütüldü.

Konferans kapsamında 5 farklı komite çalıştı. Buna göre DISEC Komitesi Kontrolsüz sivil silahlanmanın uluslararası güvenliğe etkilerini tartışırken, UNODC Komitesi organize suçların toplum ve ulusal güvenlik üzerindeki yansımlarını ele aldı.

Komitelerde; UN Women Komitesi; kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet temelli ve cinsel şiddetle mücadeleyi, NATO Komitesi; Rusya-Ukrayna savaşında NATO'nun rolünü, EU Commission Komitesi ise AB'nin göç ve iltica politikalarının reformunu masaya yatırdı.

Delegeler, konferans boyunca stratejik düşünme, araştırma ve diplomatik müzakere becerilerini sergiledi. Akademik deneyimin yanı sıra farklı okullardan öğrencilerle arkadaşlıklar kurarak kültürlerarası iletişim becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Konferans süresince sunulan öğle yemekleri ve sosyal aktiviteler de etkinliğin önemli bir parçasını oluşturdu.

ÇEK 3 Mart MUN Kulübü, Yabancı Diller Bölüm Başkanı Ayça Erol'un rehberliğinde 8 yıldır faaliyet gösteriyor ve okulda diplomasi kültürünün inşasına liderlik ediyor. ÇEKMUN'25, önceki yılın başarılı deneyimini geliştirdi ve akademik standartları daha da yükseltti.

Katılımcılardan gelen geri bildirimler, konferansın beklentilerin üzerinde bir deneyim sunduğunu ortaya koydu. Delegeler, komite başkanlarının profesyonelliği, gündemlerin güncelliği ve organizasyon kalitesini öne çıkardı. Organizasyon ekibi, gelecek yıl daha güçlü bir ÇEKMUN'26 düzenlemek için hazırlıklara şimdiden başladı.