Şehrin ulaşım altyapısını en güçlü hale getirmek için çeşitli adımlar atan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı ile Hendek'i birbirine bağlayan Yeniorman Köprüsü'nü modern, güvenli ve afetlere karşı dayanıklı yapısıyla tamamlayarak araç ve yaya trafiğine hazır hale getirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından afetlere karşı dayanıklı şekilde yeniden inşa edilen Akyazı Yeniorman Köprüsü'nde sıcak asfalt, yaya geçitleri ve uyarı uygulaması işlemleri bitti. Yenilenen köprü Akyazı ve Hendek'in 20 mahallesini depreme, sele, taşkına, heyelana karşı dirençli ve güvenli şekilde birbirine bağlayacak. Başkan Alemdar, '20'ye yakın mahallemizin ulaşımını güvenli ve konforlu hale getiren Yeniorman Köprüsü'nün Akyazı'mıza, Hendek'imize ve tüm Sakarya'mıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Başkan Yusuf Alemdar, 'Şehrimizin ulaşım altyapısını daha güçlü, daha güvenli ve afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Akyazı ile Hendek'i birbirine bağlayan Yeniorman Köprüsü'nü modern mühendislik anlayışıyla yeniden inşa ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Sel, taşkın ve deprem gibi afetlere karşı maksimum dayanıklılığa sahip olan yeni köprümüz, bölgedeki 20'ye yakın mahallemizin ulaşımını güvenli ve konforlu hale getirecek. Yeniorman Köprüsü'nün Akyazı'mıza, Hendek'imize ve tüm Sakarya'mıza hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Dinsiz Deresi üzerinde inşa edilen köprüde yapım sürecinin ardından sıcak asfalt serimi tamamlandı, uyarı tabelaları yerleştirildi ve yaya geçitleri oluşturuldu.

Tüm çalışmaların bitirilmesiyle birlikte köprü, araçlar ve yayalar için tamamen güvenli ve konforlu bir geçiş noktası haline geldi.

Eski köprünün kullanım ömrünü tamamlaması nedeniyle yeniden inşa edilen Yeniorman Köprüsü sel, taşkın, deprem ve heyelan gibi doğal afetlere karşı maksimum direnç sağlayacak şekilde projelendirildi. Köprü, farklı çaplarda 48 adet fore kazık ile güçlendirilerek uzun yıllar Sakarya'ya hizmet edecek sağlam bir altyapıya kavuşturuldu.

47 METRE UZUNLUK, 16 METRE GENİŞLİK

Toplam 47 metre uzunluğa ve 16 metre genişliğe sahip olan köprü, geniş platformu sayesinde ulaşım güvenliğini artırıyor. Akyazı ve Hendek ilçeleri başta olmak üzere 20'ye yakın mahalleyi birbirine bağlayan proje, bölgenin ulaşım yükünü rahatlatırken alternatif ve güvenli bir güzergâh oluşturacak. Tamamlanan çalışmalarla birlikte Akyazı-Hendek hattında önemli geçiş noktası daha hizmete sunuldu.