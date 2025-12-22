Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğinde, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni'nin katkılarıyla hayata geçirilen Genç Sahne Tiyatro Okulu, seçmeleri başlıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Genç Sahne Tiyatro Okulu seçmeleri başlıyor. Toplamda 30 öğrencinin eğitim hakkı elde edeceği seçmeler, 26 Aralık Perşembe gününde kapılarını açacak. İki kurum iş birliğiyle Sakarya'da geleceğin yetenekli oyuncuları keşfedilecek. Büyükşehir'in sanata, kültüre verdiği değerin son örneği olacak bu okulda yakında birbirinden güzel etkinlikler, sahneler başlayacak.

GENÇ YETENEKLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Büyükşehir'in sanata, kültüre ve bilime verdiği değerin en yeni örneği olan bu okul, şehirde kendisini yetenekli gören isimler için büyük bir fırsat olacak.

Sakarya'nın ismiyle tiyatro ve sinema dünyasında yükselecek, yeteneğiyle ülkeye şehrin imzasını atacak geleceğin en yetenekli oyuncuları, tiyatrocuları bu okulda yetişecek.

PROFESYONEL TİYATRO EĞİTİMİ

Sahne sanatlarına ilgi duyan üniversite öğrencilerine profesyonel tiyatro eğitimi alma fırsatı sunan proje kapsamında oyuncu seçmeleri başlayacak.

Bu seçmeler sonucunda 10 kadın ve 20 erkek olmak üzere toplam 30 öğrenci tiyatro eğitimi almaya hak kazanacak.

SEÇMELER BAŞLIYOR: ETKİNLİKLER, SAHNELER:

Seçmeler, 26 Aralık Perşembe günü saat 13.30'da Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Aynalı Salon'da gerçekleştirilecek. Sahne sanatlarına ilgi duyan tüm öğrenciler seçmelere katılabilecek.

Hayata geçirilen bu projeyle, yakın zamanda Büyükşehir ile SUBÜ iş birliğinde birbirinden dikkat çekici etkinlikler, oyunlar ve sahneler Sakaryalıların beğenisine sunulacak.