T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Roche Türkiye iş birliğiyle geliştirilen yapay zekâ destekli Klinik Veri Platformu, 2025 Hackett İnovasyon Ödülleri'nde ödül kazandı. Platform, meme kanseri tedavi süreçlerini standardize ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Roche Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen onkoloji alanındaki yapay zekâ destekli Klinik Veri Platformu, Hackett Group tarafından düzenlenen 2025 Hackett İnovasyon Ödülleri'nde 'İş Operasyonları' kategorisinde ödül aldı.

Hackett Group tarafından düzenlenen 2025 Hackett İnovasyon Ödülleri'nde, T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Roche Türkiye iş birliğiyle geliştirilen yapay zekâ destekli Klinik Veri Platformu ödüle layık görüldü. Ödül, yapay zekâyı iş süreçlerine entegre ederek gerçek iş problemlerine ölçeklenebilir ve akıllı çözümler sunan projelere veriliyor.

Klinik Veri Platformu, meme kanseri tedavi süreçlerini Türkiye genelinde standartlaştırmak ve optimize etmek amacıyla tasarlandı. Dört aylık pilot uygulama sürecinde platformun sağlık profesyonelleri tarafından kullanılmasıyla süreçlerde hız ve nitelik artışı gözlemlendi.

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, ödülle ilgili olarak, 'Kamu-özel sektör iş birliğinin başarılı bir örneği olan Klinik Veri Platformu, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım. Pilot uygulamadaki başarılı sonuçlar, yapay zekâ destekli dijital çözümlerin tedavi süreçlerine somut katkısını ortaya koyuyor. Uluslararası alanda takdir görmesi, sağlık sistemimizin ve iş birliğimizin gücünü gösteriyor' ifadelerini kullandı.

Roche İlaç Türkiye Sağlık Politikaları Lideri Gizem Özbayraç ise, 'Meme kanseri tedavi süreçlerini dijitalleşmenin katkısıyla optimize eden bu platformun Hackett İnovasyon Ödülü'ne layık görülmesinden gurur duyuyoruz. Bu ödül, Türkiye'deki dijital sağlık çözümlerinin ve kamu-özel sektör iş birliğinin potansiyelini ortaya koyuyor' dedi.

Roche Diagnostik Türkiye Pazar Stratejileri ve Dış İlişkiler Direktörü Doğutan Ülgen de, 'Hastalıkların tanısından tedavisine kadar uçtan uca destek sunan vizyonumuzla, veri bilimi ve yapay zekâ destekli Klinik Veri Platformu projesi uluslararası alanda ödül aldı. Bu başarı, hastaların yaşam kalitesini artırma hedefimize bağlılığımızın göstergesidir' ifadelerini kullandı.

Platform, Türkiye'de onkoloji alanında yapay zekâ destekli sağlık çözümlerinin uygulanabilirliğini ve etkinliğini gösteren örnek projelerden biri olarak öne çıkıyor.