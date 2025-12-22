Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Türk Sanat Müziği Korosu yılın son konserinde Kocaelili musiki severlerle buluştu. Şef Neşe Sarısözen Adalı yönetimindeki koro 'Bir Zamanlar İstanbul' konserinde, Türk Sanat Müziğinin birbirinden güzel eserlerini başarı ile seslendirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki yılın son Türk Sanat Müziği Korosu konseri 'İstanbul'da Boğaziçi'nde Bir Fakir Orhan Vali' adlı hicaz makamındaki eser ile başladı.

Ardından, 'Dün Kahkahalar Yükseliyorken', 'Demet Yasemen', 'Kimseye Etmem Şikâyet' ve 'Benzemez Kimse Sana' adlı sevilen şarkılar icra edildi. Konserde solo performanslara da yer verildi.

FATİH ADALI'DAN BAŞARILI TAKSİM

Konserin ikinci bölümü Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Bölümü Keman eğitmeni Fatih Adalı'nın yaptığı nihavent keman taksimiyle başladı. Başarılı taksim konukların alkışlarıyla karşılandı.

Koro bu bölümde, Türk Sanat Müziğinin hareketli eserlerine verdi. 'Çile Bülbülüm Çile', 'Telgrafın Tellerine Kuşlar mı Konar', 'Beyoğlu'nda Gezersin', 'Bir Bahar Akşamı Rastladım Size', 'Tadı Yok Sensiz Geçen Günlerimin' adlı eserlerini 'Ada Sahillerinde Bekliyorum', 'Bir Geceye Bin Ömür Verilir Kanlıca'da', 'Kız Sen İstanbul'un Neresindensin' ve 'Biz Heybeli'de Her Gece' adlı şarkılar takip etti.

Konserin son bölümünde ise 'Biz Çamlıca'nın Üç Gülüyüz' ve 'Çamlıca Yolunda' eserleri seslendirildi. Konukların eserlere alkışlarıyla eşlik etmesi ise konsere ayrı bir güzellik kattı.

ALKIŞLAR BAŞARILI KORO İÇİN

Musiki severler, Şef Neşe Sarısözen Adalı yönetimindeki koroya olan beğenilerini dakikalarca süren alkışlarıyla ortaya koydu. Sahneye gelen Dışişleri Başkanlığı İstanbul Temsilcisi Vekili Mehmet Zahit Uzun, şef Neşe Sarısözen Adalı'ya çiçek takdim ederek, teşekkür etti.