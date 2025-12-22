İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kültürlerarası Sanat Derneği ve Nesin Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 9. İzmir Mizah Festivali devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - Selçuk Efes Kent Belleği'nde gerçekleşen festivalin ikinci günü, 'Karikatürün İşlevi' başlıklı panelle başladı. Panelin moderatörlüğünü Turgut Çeviker üstlenirken, konuşmacılardan İzmirli karikatürist Menekşe Çam, karikatürün siyasal, kültürel, psikolojik ve tarihsel boyutlarına dikkat çekti.

Çam, karikatürün özellikle siyasal işlevinin önemine vurgu yaparak, 'Karikatür rahat olanı rahatsız etmeli, rahatsız olanı rahat ettirmelidir. Tarih boyunca pek çok olay karikatürlerle tarafsız biçimde anlatılmış ve geleceğe taşınmıştır. Karikatür aynı zamanda bir aktivizmdir' dedi.

KARİKATÜR ÇEVİRİSİ OLMAYAN BİR DİLDİR

Panelin bir diğer konuşmacısı Karikatür Sanatçısı Ohannes Şaşkal ise karikatürü güçlü bir anlatım dili olarak tanımlayarak, 'Çizgiyi bir tel gibi düşünürsek karikatür elektrik verilmiş bir teldir; toplumu çarpar. Karikatür, insanların toplumsal sorunlara farklı açılardan bakmasını sağlar. Çevrilmeye ihtiyaç duymayan evrensel bir dildir' ifadelerini kullandı.

'EFES SELÇUK DOĞRU BİR KARAR OLDU'

Kültürlerarası Sanat Derneği Başkanı Vecdi Sayar, festivalin 9. yılında Efes Selçuk'ta düzenlenmesinin çok doğru bir karar olduğunu belirtti. Sayar, 'Bu festivale değer veren bir başkan ve bilinçli bir sanat izleyicisiyle karşı karşıyayız. Tüm etkinlikler dolu salonlarda gerçekleşiyor. Bu, Efes Selçuk'ta İzmir'i aşan bir sanat bilincinin olduğunu gösteriyor' dedi.

Kültürlerarası Sanat Derneği Başkanı Vecdi Sayar, ayrıca Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e sanata verdiği destek ve ev sahipliği için teşekkür ederek, bu birlikteliğin önümüzdeki yıllarda da sürmesini diledi.

'BURADA EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM'

Panelin ardından Yönetmen ve Senarist Yüksel Aksu'nun konuşmacı olduğu oturumda, doğumlarının 100. yıl dönümünde Münir Özkul ve Sadri Alışık anıldı. Aksu, sinema izleyicisinin yıllar içindeki değişimine değinirken, Efes Selçuk'ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yüksel Aksu; 'Burada evimde gibi hissettim. Komedyanın doğduğu topraklardayız. Bu tür filmlerin izlenmesi çok önemli; aksi halde çekilmeleri giderek zorlaşacak. Mizah, en büyük muhalefettir' dedi.

ANNE VE BABASININ AŞKINDAN İLHAM ALDI

Festivalin ikinci gününde 'Bak Postacı Geliyor' filminin gösterimi de gerçekleştirildi. 1950'li yılların sonlarında, küçük ve sakin bir Ege kasabasında geçen filmin senaryosunu anne ve babasının aşk hikâyesinden ilham alarak yazdığını belirten Yüksel Aksu, 'Bu filmi burada, ailemle ve hemşehrilerimle izliyormuşum gibi hissediyorum. Umarım onlar da beğenir' dedi.

9.İzmir Mizah Festivali, dolu salonlar ve yoğun ilgiyle Efes Selçuk'ta sanat ve mizahı buluşturmaya devam ediyor.