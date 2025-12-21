Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne 2 acil müdahale römorkörü ve 6 kılavuzluk hizmet botunun teslim töreninde konuştu. 2025 yılının Türk denizciliğinin altın yılı olduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye'nin uluslararası denizcilikteki gücünü ve deniz güvenliğini artırma çalışmalarını anlattı.

İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen Acil Müdahale Römorkörleri ve Kılavuzluk Hizmet Botları Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 2 acil müdahale römorkörü ve 6 kılavuzluk hizmet botunu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün filosuna katarak deniz güvenliğini güçlendirdiklerini söyledi.

'2025, Türk denizciliğinin altın yılıdır' diyen Uraloğlu, Türkiye'nin 2002'de 17. sırada olan deniz ticaret filosunun bugün ilk 10'a yükseldiğini, tersane ve liman altyapısının önemli ölçüde büyütüldüğünü aktardı. Ayrıca Aliağa Limanı'nın dünyanın en yoğun konteyner elleçleyen 100 limanı arasına girdiğini, Antalya Demre ve Gazipaşa yat limanlarının hizmete alındığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan geçen gemi trafiği ve taşınan yük miktarına dair istatistikleri paylaşarak, 2025'in ilk 11 ayında 193 can kurtarma operasyonu gerçekleştirildiğini, 25 gemi kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlandığını açıkladı. Öne çıkan operasyonlardan birinin, Karadeniz'de saldırıya uğrayan Kairos isimli tanker olduğu belirtildi. Operasyonda 25 mürettebatın burnu kanamadan kurtarıldığını vurgulayan Uraloğlu, 'Türkiye'nin deniz emniyeti konusundaki üstün standartlarını tüm dünyaya gösterdik' dedi.

Teslim edilen römorkörler ve kılavuzluk botları ile birlikte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü filosunun 109 gemiye ulaştığını açıklayan Bakan, filoya yapılan yatırımların son 23 yılda 506 milyon dolara ulaştığını, bunun 392 milyon dolarının deniz araçlarına ayrıldığını kaydetti. Ayrıca milli radar ve akıntı ölçüm sistemleriyle gemi trafiği risklerinin minimize edildiğini belirtti.

Denizlerde güvenlik, can ve çevre koruması için yatırımların süreceğini ifade eden Uraloğlu, 'Yerli ve milli gemilerimiz, modern teknoloji ve deneyimli personelimizle 7/24 görev başındadır. Mavi Vatanımızın her köşesinde bu çalışmalarımız artarak devam edecek' dedi.