Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlerin emeğine, fedakârlığına ve Türkiye Yüzyılı vizyonundaki belirleyici rolüne dikkat çekti. Tekin, 'Sizin yalnız olmadığınız bir eğitim sistemi inşa etmek temel vazifemizdir' dedi.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda tüm öğretmenlere teşekkür ederek onların topluma kattığı değeri vurguladı. Öğretmenlerin sesinin ve dokunuşunun öğrencilerin hayatında unutulmaz izler bıraktığını belirten Tekin, 'Öğrencilerine güven veren, yol gösteren tüm öğretmenlerimizi hürmetle selamlıyor, Öğretmenler Günümüzü gönülden kutluyorum' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılına güçlü bir eğitim vizyonuyla girdiklerini söyleyen Bakan Tekin, Türkiye'nin yarınlarını şekillendiren en önemli unsurun öğretmenlerin emek, sabır ve dirayeti olduğunu belirtti. 'Bir öğrencinin dünyasına dokunan her adımınız, ülkemizin geleceğinde sessiz ama derin bir iz bırakıyor,' diyen Tekin, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmenin temel hedefleri arasında olduğunu kaydetti.

Öğretmenlerin farklı koşullarda görev yaptığına dikkat çeken Tekin, tüm öğretmenlerin ortak noktasının sorumluluk ve sevgi olduğunu belirterek, 'Bu ülkenin her hanesinde geleceğe duyulan güvenin temelinde sizin sessiz kahramanlığınız var. Sizin yalnız olmadığınız bir eğitim sistemi inşa etmek bizim temel vazifemizdir. Çalışma şartlarınızı güçlendirmek ve sınıflarınızı çağın imkânlarıyla buluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz.' dedi.

Mesajında Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, görevi başında şehit olan ve vefat eden tüm öğretmenleri rahmetle anan Tekin, emekli öğretmenlere sağlık, görevde olanlara ise başarılar diledi.