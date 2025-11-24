Sinop'un Ayancık ilçesinde berber dükkânına motosikletle yapılan silahlı saldırının failleri, Jandarma ve Emniyet ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde bir berber dükkânına motosikletli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda bir vatandaş yaralanmıştı. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı çalışma, Bartın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla sonuçlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen L.K. ve P.Ç. isimli şüphelilerin Bartın'da yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin kaçmak için motosikletlerine farklı plakalar taktıklarının tespit edildiğini, ancak ekiplerin hızlı takibiyle kısa sürede gözaltına alındıklarını ifade etti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1992684626473537607

Bakan Yerlikaya, yaralanan vatandaş için geçmiş olsun dileklerini ileterek, 'Gereği yapıldı' mesajını paylaştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.