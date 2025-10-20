Türk pop müziğinin güçlü sesi Ziynet Sali, profesyonel müzik kariyerinde çeyrek asrı geride bırakıyor! Bugüne kadar 'Kalbim Tatilde', 'Bana da Söyle', 'Ağlar mıyım? Ağlamam' gibi unutulmaz hitleriyle milyonların kalbinde taht kuran Sali, 23 Ekim Perşembe akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

İSTANBUL (İGFA) - Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşecek konser, hem repertuvarı hem de sürprizleriyle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Ziynet Sali, geçmişten bugüne uzanan şarkılarını özel düzenlemeler ve sahne şovlarıyla harmanlayarak dinleyicilerine duygusal bir müzik yolculuğu sunacak.

Gecenin en büyük sürprizi ise sahneye çıkacak dünya çapındaki iki virtüöz: klarnet ustası Vasilis Saleas ve buzuki virtüözü Manolis Karanditis! Bu özel buluşma, Harbiye sahnesinde Yunan ezgileriyle Türk popunun büyüleyici bir sentezini oluşturacak.

Biletleri şimdiden hızla tükenen konser, müzik tutkunlarını bir araya getirerek sezonun en özel gecelerinden biri olmaya aday.

Ziynet Sali, 25. yılını unutulmaz bir müzik şölenine dönüştürmeye hazırlanıyor!