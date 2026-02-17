Saç ve makyaj sektöründe 25 yılı aşkın süredir birçok ünlü isim ve markanın ilk tercihi olan saç ve makyaj atristi Önder Tiryaki, kendi adını taşıyan markası Önder Tiryaki Studio Onarıcı Saç Bakım Ürünleri serisiyle güzellik dünyasına damgasını vurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Yeni serinin lansman çekimlerinde adeta bir yıldızlar geçidi yaşandı.

Didem Soydan, Nilperi Şahinkaya, Ece Sükan, Gülcan Arslan, Bennu Gerede, Dilan Gerede ve Eda Güngör, fotoğrafçı Emre Ünal'ın objektifine poz vererek dostlarının yeni markasının yüzleri oldu.

Her biri stil ve güzellik dünyasının güçlü isimleri olan ünlüler, Önder Tiryaki'nin 25 yıllık deneyimini yansıtan bu özel seri için bir araya geldi.

Yıllar boyunca edindiği profesyonel tecrübeyi herkesle paylaşmayı bir yaşam felsefesi haline getiren Önder Tiryaki, bu seriyi de tam olarak bu motivasyonla hayata geçirdi.

SERİNİN YILDIZ ÜRÜNLERİ: ONARICI ŞAMPUAN & SAÇ BAKIM KREMİ

Markanın en yeni ürünleri Onarıcı Şampuan ve Saç Bakım Kremi, yoğun hasar görmüş ve yıpranmış saçların onarılmasına, güçlenmesine ve doğal ışıltısına kavuşmasına destek olmak üzere geliştirildi. Profesyonel bakım anlayışını günlük rutine taşıyan seri, kısa sürede büyük ilgi görmeye başladı.

'Dokunduğum herkesin kendi ışığını keşfetmesine katkı sağlamak beni en canlı tutan hikâye' diyen Önder Tiryaki, markasının mottosunu 'Şimdi sıra sizde; İçinizdeki Işıltıyı Ortaya Çıkarın.' sözleriyle özetledi.

Ünlü isimlerin desteğiyle lansmanı yapılan seri, şimdiden güzellik dünyasının en çok konuşulan projeleri arasına girdi.