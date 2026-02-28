Londra Moda Haftası kapsamında ikonik OXO Gallery'de düzenlenen programa katılan Türk tasarımcı Aslıhan Akan'ın kıyafetleri büyük ilgi gördü.

LONDRA (İGFA) - Londra Moda Haftası kapsamında ikonik OXO Gallery'de düzenlenen ve çeşitlilik temasını odağına alan 'A Diverse Runway' etkinliği, Türk tasarımcı Aslıhan Akan'ın çarpıcı final defilesiyle sona erdi. Paris, Berlin ve Afrika'dan gelen uluslararası isimlerin arasında Türkiye'yi temsil eden Akan'ın 'That's It' markasının 'Bridging Cultures' adını verdiği koleksiyonuyla Londra podyumunda güçlü bir kapanışa imza attı.

Aslıhan Akan'ın 'Bridging Cultures' koleksiyonu, sadece tasarımlarıyla değil, markasının kapsayıcı vizyonuyla da dikkat çekti. Her yaştan, her bedenden ve farklı kökenlerden modellerin yanı sıra engelli modellerin de yer aldığı defilede; toplumsal kalıpları yıkan bir estetik anlayışı sergilendi. Türk modellerin de yer aldığı bu özel sunum, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Akan, koleksiyonuyla ilgili 'Bridging Cultures', İstanbul'daki köklerim ve Londra'daki iki yıllık deneyimimin birleşiminden doğdu. Farklı ülkelerde ve farklı kültürlerde bulunurken şunu fark ettim: Nerede olursam olayım, kendi kimliğimi ve özgüvenimi taşıyabiliyorum. Bu koleksiyon, İstanbul'un zengin dokusunu Londra'nın özgür ve cesur stil anlayışıyla bir araya getiriyor. Aslında bu sadece iki şehri değil, güçlü, kendinden emin, farkını ortaya koyabilen bir kadının hikâyesini anlatmak istedim' diyor.

A Diverse Agency kurucusu Ceren Öcal'ın küratörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Akan'ın tasarımları; müzik, sanat ve performansla harmanlanmış bir atmosferde sunuldu. Defilenin müzik küratörlüğünü Ahmet Melih Özer üstlenirken, çekimler ödüllü yönetmen Sıdal Ergüder ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Londra Moda Haftası'nın deneyimli koreografı Reuben P. Joseph ise Akan'ın tasarımlarının podyumdaki hikâyeleştirmesini yönetti.