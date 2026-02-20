Murat Dalkılıç ile ilgili bazı yayın organlarında sanatçının savcılık ifadesinde çeşitli isimler verdiğine dair çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğu açıklandı. Dalkılıç'ın iletişim danışmanı Özgür Aras'tan gelen açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve Dalkılıç'ın kişilik haklarını ihlal ettiği vurgulandı.

İSTANBUL (İGFA) - Ünlü sanatçı Murat Dalkılıç'ın iletişim danışmanı Özgür Aras yaptığı açıklamada, bazı yayın organlarında yer alan Murat Dalkılıç'ın savcılık ifadesinde çeşitli isimler verdiğine yönelik haberlerin tamamen asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Söz konusu içeriklerin hiç bir somut bilgi ve belgeye dayanmadığı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığının altı çizilen açıklamada, 'Murat Dalkılıç'ın kişilik haklarını açıkça ihlal etmektedir. Bu kapsamda, gerçek dışı ve mesnetsiz haberleri yapan ve yayan kişi ve kurumlar hakkında gerekli suç duyurularında bulunulacak olup, tüm yasal haklarımız kararlılıkla kullanılacaktır. Kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesini önemle rica ederiz' ifadeleri yer aldı.