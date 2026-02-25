Sezen Aksu'nun avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, sanatçının 40 yaşında Bursalı bir veterinerle aşk yaşadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Sezen Aksu hakkında son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan '40 yaşında Bursalı bir veterinerle aşk yaşadığı' iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Sanatçının avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, 'Müvekkilim Sezen Aksu'nun (F.S. Yıldırım) 40 yaşında Bursalı bir veteriner ile aşk yaşadığı yolundaki haberler, uydurma dedikodulardan ibarettir.' ifadelerine yer verildi. Doğru haber yapmanın gazetecilik sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Av. Gökçe Kılıç Gülsaran, teyit edilmemiş ve gerçek dışı içeriklerin kamuoyunun doğru haber alma hakkını ihlal ettiği vurgulayarak, bu tür haberlerin haksızlık olduğu belirtildi.

Ülke gündeminde daha önemli konular bulunduğuna işaret edilen açıklamada Sezen Aksu'nun, söz konusu haberlerin insanlara 'hiç yoktan gülümseme fırsatı' verdiğini düşündüğü belirtilerek, haberi yapanlara 'Allah da onları güldürsün' dileğinde bulunduğu aktarıldı.