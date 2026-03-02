BURSA (İGFA) - Bursa Barosu, Bursa Kent Konseyi, Bursa Tabip Odası, Bursa Veteriner Hekimler Odası, Nilüfer Kent Konseyi, TMMOB Bursa İKK, Tarım Orkam-Sen, Türkiye Ormancılar Derneği ve DOĞADER, Uludağ Milli Parkı'nın korunmasına yönelik ortak bir basın açıklaması düzenledi.

DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Güler'in okuduğu açıklamada, TBMM'de görüşülen yasa değişikliğinin Uludağ Milli Parkı'nı madencilik, enerji, su ve turizm şirketlerinin kullanımına açabilecek nitelikte olduğu ifade edildi. Açıklamada, milli parkların yalnızca doğal güzellikleri değil, su havzaları, yaban hayatı, endemik türler ve ekosistem bütünlüğünü koruyan kamusal alanlar olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Uludağ Milli Parkı'na yeni turizm tesisleri yapılması ve ulaşım için asfalt yollar açılması planlandığına dikkati çekilerek, kaçak yapıların 'yeniden değerlendirme' adı altında yasallaştırılma riski bulunduğu vurgulandı. Parkın zaten madencilik, enerji ve su şirketlerinin faaliyetleri, turizm yapılaşması ve şehir baskısı altında zarar gördüğünün altı çizilen açıklamada, Uludağ'ın su kaynakları, ormanları ve endemik türleri bölgenin yaşam kaynağı ve Bursa'nın su ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını sağladığı belirtildi.

Sivil toplum kuruluşları, yasa değişikliğinin Uludağ'ın doğal yaşamını tehdit ettiğini ve Bursa'nın yaşam kaynağını yok olma riskiyle karşı karşıya bıraktığını ifade ederek, 'Bursalıya sormadan, Uludağ Milli Parkı'nı şirketlere peşkeş çekemezsiniz. Uludağ Milli Parkı ile Bursa var olur. Uludağ Milli Parkı yoksa Bursa yok olur' mesajını verdi.

Açıklamaya imza atan kuruluşlar, Uludağ'ın korunması için hukuksal ve eylemsel mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdu.