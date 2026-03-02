ANKARA (İGFA) - Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 3,6 büyüdüğüne ilişkin verileri açıklayan TÜİK'in 2025 yılının son çeyrek raporunu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Kalıcı refah artışı hedefi için kritik bir eşik olan yüksek gelirli ülkeler grubuna 2025 yılında dahil olduğumuzu öngörüyoruz' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılı IV. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 3,4, çeyreklik yüzde 0,4 büyüdüğünü, 2025 yılı geneli büyümesinin ise yüzde 3,6 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Milli gelirin 1,6 trilyon dolar, kişi başına gelirin ise 18.040 dolar seviyesine yükseldiğini belirten Bakan Şimşek, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler grubuna 2025 yılında dâhil olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

SEKTÖREL DEĞERLENDİRME

Açıklamasında sektörel değerlendirmelerde de bulunan Bakan Şimşek, tarımda don ve kuraklığın etkilerinin yılın son çeyreğinde de devam ettiğine dikkati çekerek, sanayide katma değer artışı yüzde 2,9 ile son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştığı, inşaatın ise deprem bölgesinde konut teslimlerine hız verilmesiyle katma değer artışı güçlü seyrini sürdürdüğüne vurgu yaptı.

Bakan Şimşek, tüketim ve yatırımda da dengeli görünümün devam ettiğini ifade ederek, yatırımların yıl genelinde yüzde 7 artarken, makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 5'lik artış üretim kapasitesini güçlendirdiğini söyledi.

Bakan Şimşek, küresel ticaretteki belirsizlikler ve korumacılık nedeniyle net dış talebin büyümeye negatif katkı yaptığını, ancak cari açığın GSYH'ye oranının yüzde 1,6 ile sürdürülebilir seviyelerde kaldığını açıkladı.

Kamuda tasarruf ve verimliliğin artırıldığını, harcama disiplininin güçlendirildiğini belirten Şimşek, 2025'te bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 2,9, faiz dışı fazlanın ise yüzde 1,2 olarak gerçekleştiğini söyledi. Bakan Şimşek, 2026 yılında ticaret ortaklarındaki talep artışı ve finansal koşullardaki iyileşmenin büyümeye katkı sağlamasını beklediklerini vurguladı ve ekonomik kazanımları kalıcı hale getirmek için politikaların yapısal ve arz yönlü adımlarla destekleneceğini kaydetti.

Şimşek yazılı açıklamasında, sürdürülebilir yüksek büyüme, fiyat istikrarı ve daha adil gelir dağılımını sağlamaya yönelik programın kararlılıkla uygulanacağını sözlerine ekledi.