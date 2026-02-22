Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in yapay zekâ uygulaması Grok, Türk sanat müziği ve pop müziğin 'Süperstar'ı olarak anılan Ajda Pekkan hakkında verdiği bir yanıtla sosyal medyada gündem oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Bir kullanıcının yönelttiği soruya cevap veren Grok, Ajda Pekkan'ın görünümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Yüzündeki estetik kaldırılırsa Ömür Gedik'e benziyor' ifadesini kullandı.

Söz konusu yanıt kısa sürede ekran görüntüleriyle birlikte paylaşıldı.

Sizce de benziyorlar mı?