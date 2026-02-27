Ömür Gedik, son teklisi 'Yan Yana' için kamera karşısına geçti. Yönetmenliğini Poyraz Ergin'in üstlendiği klip, renkli atmosferi ve sürpriz finaliyle dikkat çekti.

İSTANBUL (İGFA) - Klibin en çok konuşulan bölümü ise yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan sahne oldu. Ömür Gedik, dünyaca ünlü yıldız Brad Pitt ile aynı karede buluştu.

Daha önce Cannes Film Festivali ve Los Angeles'ta iki kez röportaj yaptığı Brad Pitt'i bu kez klibine 'taşıyan' Ömür Gedik, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hayvan sevgisiyle tanınan ve HAÇİKO Derneği'nin kurucu başkanı olan Ömür Gedik, klipte köpeklere de özel yer verdi.

Ömür Gedik 'Yan Yana' tüm dijital platformlarda yayında.