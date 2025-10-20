Türk pop müziğinin sevilen ismi Demet Akalın, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde kış konserleri serisinin açılışını gerçekleştirdi. Akalın, sahneye bu yazın en çok dinlenen şarkısı 'Yerinde Dur' ile çıkarak müzikseverlere enerji dolu gece yaşattı.

İSTANBUL (İGFA) - Gösterişli sahne tasarımı ve dev prodüksiyonuyla dikkat çeken Demet Akalın, kostümleriyle de göz kamaştırdı.

Tolga Çam imzalı özel dikim elbiseleri ve Sefo'nun kendisine hediye ettiği özel tasarım kıyafetiyle sahneye çıkan sanatçı, müzik kadar moda tutkusunu da sahneye taşıdı.

Şarkının klibinde de yer alan dikkat çekici araç sahneye taşınırken, Akalın'a bu özel performansta Sefo da eşlik etti. İkilinin sahnedeki uyumu dakikalarca alkış aldı.

6 dansçısıyla birlikte etkileyici bir görsel şov sunan Akalın'a, gecenin en duygusal anında kızı Hira ve arkadaşları danslarıyla eşlik etti.

Biletleri günler öncesinden tükenen konser, izleyenlerin hafızasında unutulmaz bir sezon açılışı olarak yerini aldı.