Astrolojik göstergeler, yalnızca bireysel hayatlarımızı değil, doğrudan ülkenin gündemini ve yönetim yapısını işaret ediyor.

Mart ayı gökyüzü, alıştığımız sakin akıştan çok uzak.

Bu kez semboller yumuşak değil; sert, net ve düzen kurucu.

Hem iletişim alanında hem de devlet mekanizmasında güçlü bir “kontrol ve yeniden yapılanma” atmosferi var.

Astrolojik göstergeler, yalnızca bireysel hayatlarımızı değil, doğrudan ülkenin gündemini ve yönetim yapısını işaret ediyor.

Ayın ilk büyük kırılması 3 Mart’ta gerçekleşen Başak burcundaki Ay tutulması ile başlıyor.

Başak teması her zaman aynıdır:

Düzenlemek, ayıklamak, disiplini sağlamak.

Bu tutulma Türkiye haritasında iletişim, medya ve bilgi akışıyla ilgili alanda çalıştığı için; özellikle:

• internet ve sosyal medya platformları

• gazetecilik ve haber kanalları

• dijital yayıncılık

• içerik denetimleri

• vergisel ve hukuki düzenlemeler

konusunda yeni kuralların gelmesi şaşırtıcı olmayacak.

Bugüne kadar görece serbest ilerleyen dijital alan, artık daha fazla denetimle karşılaşabilir. Lisanslar, yaptırımlar, erişim sınırlamaları ve “kamu düzeni” vurgusu öne çıkabilir.

Önümüzdeki dönemin ana

cümlesi şu olabilir:

Özgürlükten çok kontrol.

Toplumsal dilde ise daha korumacı bir ton güçleniyor. Aile yapısı, ahlak ve geleneksel değerler siyasetin merkezine daha sık taşınabilir.

Ayın ikinci perdesi ise 19 Mart’taki Balık burcu Yeniayı.

29 derecede gerçekleşen bu Yeniay, astrolojide “kadersel eşik” olarak bilinir.

Bir dönemin kapanıp diğerinin başladığı kritik kapılar.

Balık burcu devletin perde arkasını, yönetim kadrolarını, bürokrasiyi ve gizli diplomasi trafiğini temsil eder.

Bu nedenle Mart sonu ve Nisan başı:

• kabine değişiklikler

• görevden almalar ve atamalar

• yönetim kadrolarında yenilenmeler

• yeni politika kararları

gündeme gelebilir.

Siyasette taşların yerinden oynadığı, hem iktidar hem muhalefet cephesinde beklenmedik isimlerin öne çıktığı bir süreç yaşanabilir.

Kısacası yalnızca söylemler değil, aktörler de değişebilir.

Fakat bu tabloyu yalnızca iç politika ile okumak eksik kalır.

Dünyada uzun süredir görünür ya da görünmez bir savaşın içinde.

Sınır çatışmaları, enerji krizleri, ekonomik yaptırımlar, siber saldırılar.

Artık savaş tanklarla değil;

veriyle, haberle, algıyla yürütülüyor.

İşte tam da bu nedenle iletişim alanındaki tutulma ile devlet yapısını anlatan Yeniay aynı ayda devreye giriyor.

Çünkü çağımızın yeni cephesi dijital alan.

Bilgiyi kontrol eden, gündemi de kontrol ediyor.

Devletlerin güvenlik refleksi sertleşirken; medya, sosyal ağlar ve kamuoyu daha stratejik hale geliyor.

Mart 2026 bize şunu söylüyor:

Bilgi savaşları hızlanacak, yönetimler daha temkinli ve daha müdahaleci olacak.

Sonuç olarak…

Bu ay gökyüzü romantik hikâyeler anlatmıyor.

Net bir mesaj veriyor:

Düzen değişiyor.

Kurallar sıkılaşıyor.

Eski yapı çözülürken yenisi kuruluyor.

Tutulmalar ışığı kısar ama aynı zamanda sahneyi yeniden hazırlar.

Mart 2026 tam da böyle bir eşik.

Perde kapanıyor. Yeni dönem ba