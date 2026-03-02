ANKARA (İGFA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Türkiye'de bir Amerikan askeri üssü vuruldu' iddialarının gerçek olmadığını açıkladı.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de herhangi bir yabancı ülkeye ait askeri üs bulunmadığını hatırlatarak, ülkenin hava, kara ve deniz sahaları ile askeri tesislerinin tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği ve kontrolü altında olduğunu vurguladı. Açıklamada, Türkiye'ye yönelik herhangi bir saldırı yaşanmadığı belirtilerek, bu tür paylaşımların bölgesel çatışmalarda tarafmış gibi gösterme amacı taşıyan dezenformasyon girişimleri olduğu ifade edildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ayrıca, Türkiye'nin savunma ve güvenlik unsurlarının tam kapasite görev başında olduğunu ve süreçlerin ilgili kurumlarca anlık olarak takip edildiğini duyurdu.