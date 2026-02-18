Yılın Starları Ödül Töreni'nde gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri Number One TV sunucusu Nevide Çiçek oldu. Spor ve magazin dünyasını bir araya getiren başarılı isim, gecede 'Yılın En Başarılı Magazin Spor Sunucusu' ödülüne layık görüldü.

İSTANBUL (İGFA) - Sunuculuğunu Enes Furkan Bilgiçli ve Sevtuğ Kasapbaşoğlu'nun üstlendiği görkemli organizasyonda sahneye çıkan Çiçek, yalnızca başarısıyla değil, şıklığıyla da dikkat çekti. Başarılı sunucunun geceye özel tercihi ise ünlü tasarımcı Aydan Yurt Karaman imzası taşıyordu. Zarif ve iddialı tasarım, Çiçek'in güçlü duruşuyla bütünleşerek davetlilerden tam not aldı.

Ödül konuşmasında verdiği mesaj ise salonda uzun süre alkışlandı.

Nevide Çiçek, 'Benim için bu sadece bir magazin başarı ödülü değil. Aynı zamanda bir kadının hem sahalarda hem de ekranlarda var olabileceğini göstermiş oldum. Bu benim için çok daha büyük bir anlam ve önem taşıyor.' sözleriyle gecenin en güçlü mesajlarından birine imza attı.

Hem aktif futbolculuk kariyerini sürdüren hem de Number One TV ekranlarında sunuculuk yapan Çiçek, iki farklı alandaki başarısıyla ilham veren bir profil çizmeye devam ediyor.