Yılbaşı gecesi sahnelerin yıldızları, dünyanın iki farklı noktasında olmalarına rağmen aynı renk sahne kostümü tercihleriyle adeta 'pişti' oldu.

KKTC (İGFA) - Türk pop müziğinin güçlü sesi Ziynet Sali, yeni yılı Kıbrıs'ta sahnede karşılarken; dünya yıldızı Jennifer Lopez ise Las Vegas'ta hayranlarıyla buluştu.

İki ünlü isim, kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen gecenin en çok konuşulan detayıyla sosyal medyayı hareketlendirdi.

Aynı renk sahne kostümü tercih eden Ziynet Sali ve Jennifer Lopez, üstelik aynı peluş aksesuarı kullanınca ortaya tam anlamıyla yılbaşı gecesine yakışır bir 'pişti' çıktı.

Sosyal medyada kısa sürede fark edilen bu benzerlik, magazin takipçilerinin gözünden kaçmadı.

'Tesadüfün böylesi', 'Yılbaşı modası evrensel' yorumları yapılırken, iki yıldızın sahne enerjisi ve şıklığı da tam not aldı.

Yeni yılı sahnede, alkışlar eşliğinde karşılayan Ziynet Sali ve Jennifer Lopez, farklı coğrafyalarda ama aynı ruhla 2026'ya 'merhaba' demiş oldu.