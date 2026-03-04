İran'dan ateşlenen füze, NATO hava savunma sistemleri tarafından Türkiye hava sahasında imha edildi. İletişim Başkanı Duran, gerekli adımların atılacağını, Türkiye'nin topraklarını koruma iradesinin yüksek olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik çabalarını vurgulayan Duran, medyaya da dezenformasyona karşı çağrı yaptı.

ANKARA (İGFA) - İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçerek Hatay bölgesinden Türkiye hava sahasına yönelen bir füzenin NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını alıntılayan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, gerekli her adımın tereddütsüz atılacağını söyledi.

Sürecin ilgili kurumlar tarafından anlık ve tam bir eş güdüm içerisinde takip edildiğini belirten Duran, Türkiye'nin topraklarını ve hava sahasını koruma konusundaki irade ve kapasitesinin en üst seviyede olduğunu vurguladı. Hasmane tutumlara karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli karşılığın verileceğini ifade eden Duran, NATO ve müttefiklerle istişare ve iş birliğinin sürdürüleceğini kaydetti.

MEDYAYA HASSASİYET ÇAĞRISI

Açıklamada, medya kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarına da çağrıda bulunularak teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon içerebilecek paylaşımlara itibar edilmemesi istendi. Resmî makamlarca yapılan açıklamalar dışındaki bilgilere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ VURGUSU

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel barış ve istikrar için yoğun diplomatik çaba yürüttüğünü belirten İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin gerilimin tırmanmaması, sivillerin korunması ve sorunların uluslararası hukuk temelinde barışçıl yollarla çözülmesi için aktif rol üstlendiğini ifade etti. Duran, Türkiye'nin bölgede tansiyonun düşürülmesi ve sorunların diyalog yoluyla çözümü için sorumluluk almaya devam edeceğini belirterek, birlik ve dayanışma mesajını yineledi.