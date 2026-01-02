Kurtuluş Kuş'un 'Mest of ArabesQ' albümünün ilk çıkış şarkısı 'Adını Anarsam' çıktığı an tüm dijital platformlarda ilk sıraya yerleşti.

İSTANBUL (İGFA) - Arka arkaya yayınladığı hitlerle müzik dünyasının en popüler isimlerinden biri haline gelen Kurtuluş Kuş, şimdi de arabeski sinematik bir dünyaya taşıyor. 322 HITHOUSE yapımcılığında hazırlanan 8 şarkılık konsept albüm Mest of ArabesQ, Türkiye'de kendi kategorisinde ilk ve tek olma özelliğini taşıyor.

Kurtuluş Kuş, uzun zamandır üzerinde çalıştığı projeyi, 'Arabesk müziği tek bir konsept altında toplayan, ne yaptığından emin olduğum özel bir çalışma' sözleriyle anlatıyor. Albüm, tüm kliplerin aynı mekânda, aynı sahne düzeni ve aynı görsel kimlikle çekilmesiyle de Türkiye'de bir ilke imza atıyor.

Arabeskin ruhunu modern tınılarla yeniden yorumlayan Mest of ArabesQ, kendi atmosferini yaratan karakterli bir sound sunuyor. Albümdeki her şarkı aynı yaklaşım içinde hazırlanırken, proje Ocak ayı boyunca her cuma yeni bir şarkı ile dinleyiciyle buluşacak.

Müzik dünyasında yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Kurtuluş Kuş, bu kez arabeske 'mest' etmeye geliyor!