Ünlü iletişim danışmanı Özgür Aras, sanatçısı İrem Derici için Akademetre Araştırma & Stratejik Planlama Şirketinin Türkiye genelinde yürüttüğü İrem Derici Marka Algı Araştırması, İrem Derici'nin hedef kitlesi nezdinde net, güçlü ve ayırt edici bir algıya sahip olduğunu ortaya koyuyor. Nitel ve nicel yöntemlerle yürütülen çalışmada, İrem Derici'nin yalnızca müzikal performansı değil; kişiliği, duruşu ve kamuoyundaki temsili de bütüncül olarak ele alındı.

İSTANBUL (İGFA) - Araştırma bulgularına göre İrem Derici, pop müzik sahnesinde 'herkes gibi olmayan' bir sanatçı olarak konumlanıyor. Dinleyiciler onu yalnızca sesiyle değil, tavrıyla ve kişiliğiyle tanımlıyor. Bu durum, İrem Derici'yi klasik pop yıldızı kalıplarının dışında konumlandırıyor.

GÜÇLÜ, ÖZGÜVENLİ VE DOBRA

Araştırma bulgularına göre İrem Derici; cesur, özgüveni yüksek ve dobra tavrıyla öne çıkan bir sanatçı olarak algılanıyor. Katılımcılar, İrem'i 'maskesiz', 'rol yapmayan' ve 'ne hissediyorsa onu söyleyen' bir figür olarak tanımlıyor. Bu sahicilik algısı, onunla kurulan duygusal bağı daha da güçlendiriyor.

İrem Derici, yalnızca popüler bir şarkıcı değil; aynı zamanda güçlü kadın kimliğiyle ilham veren bir rol modeli olarak görülüyor.

ŞARKILARIYLA ENERJİ VE DUYGU BİR ARADA

Dinleyiciler, İrem Derici'nin şarkılarını enerjik, eğlenceli ve duygusu yüksek olarak tanımlıyor. Onun müziği hem eğlendiren hem de içtenlik barındıran bir çizgiye sahip. Araştırma katılımcıları, İrem Derici'nin sahne performansını ve vokal gücünü pop müzik sahnesinde ayırt edici bir unsur olarak değerlendiriyor.

İrem Derici; duygusal şarkılarıyla bağ kurabilen, hareketli parçalarıyla ise coşku yaratan çift yönlü bir müzikal karakter sergiliyor.

SEVİLEN VE KONUŞULAN BİR YILDIZ

Araştırma sonuçları, İrem Derici'nin yalnızca dinlenen değil, aynı zamanda konuşulan ve gündem yaratan bir sanatçı olduğunu gösteriyor. Onun enerjik kişiliğini ve samimi çıkışlarını pop müzik dünyasında farklılaştırıcı bir unsur olarak görüyor.

İrem Derici, takipçileri için eğlenceli, güçlü ve cesur bir figür olarak tanımlanıyor. Bu durum, onun sosyal medyada ve medyada yüksek görünürlük kazanmasını doğal olarak destekliyor.

İREM DERİCİ'NİN MARKA ARKETİPİ: 'ASİ & GÜÇLÜ KADIN'

Araştırma bulguları, İrem Derici'nin marka kişiliğinin 'Asi / Özgür Ruhlu Güçlü Kadın' arketipiyle örtüştüğünü gösteriyor.

İrem Derici; kalıplara sığmayan, kendi yolunu çizen, duygularını saklamayan ve bunu müziğine yansıtan bir anlatı sunuyor. Bu arketip, onun özellikle genç kadınlar nezdinde ilham verici, cesaret aşılayan ve özgüven sembolü bir figür olarak konumlanmasını sağlıyor.

'SAMİMİ YILDIZ' ALGISI ÖNE ÇIKIYOR

Araştırma, İrem Derici'nin yıldız olmasına rağmen ulaşılmaz değil; aksine sıcak, içten ve insanî bir figür olarak algılandığını ortaya koyuyor. Dinleyiciler, onun hayatın içinden gelen hikâyelerini ve açık sözlü tavrını güçlü bir bağ kurma nedeni olarak ifade ediyor.

Bu özellik, İrem Derici'yi yalnızca sahnede değil, gündelik hayatta da takip edilen bir isim haline getiriyor.

SAHNEDEKİ GÜCÜYLE FARK YARATIYOR

İrem Derici'nin vokal performansı, enerjisi ve sahne hakimiyeti araştırmanın en güçlü başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Dinleyiciler, onu sahnede kendine güvenen, coşkulu ve iz bırakıcı bir performans figürü olarak tanımlıyor.

DAHA DA GÜÇLENEBİLECEK BİR MARKA POTANSİYELİ

Araştırma bulguları, İrem Derici'nin güçlü kişiliği, sahne enerjisi ve yüksek bilinirliğiyle pop müzik sahnesinde sağlam bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Bu güçlü temel, onun dinleyici nezdinde net biçimde ayırt edilmesini sağlarken; algının zaman içinde daha da güçlenebileceği bir alanı da işaret ediyor.

Çalışma, İrem Derici'nin doğal ve kendisi gibi olma hâlinin markasının en güçlü dayanaklarından biri olduğunu ortaya koyuyor. Bu duruş korunarak, iletişim tonunun İrem Derici'ye yakışır, dengeli ve tutarlı bir şekilde sürdürülmesi; beğeni ve duygusal bağ tarafında algının daha kalıcı hale gelmesine katkı sağlayabilecek bir potansiyel barındırıyor.

Yürütülen bu çalışma, İrem Derici'nin bugün Türkiye'de;

• Kendi çizgisi olan,

• Samimi ve doğrudan bir üsluba sahip,

• Sahne performansıyla dikkat çeken,

• Müziğiyle farklı duygulara temas eden,

• Popüler kültürde görünürlüğü yüksek bir pop yıldızı konumunda olduğunu ortaya koyuyor.