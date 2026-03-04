ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Orta Doğu'daki gelişmelere dikkat çekerek, bölgede rejim değişikliği amaçlı egemenlik mühendisliği yapıldığını, Batı'nın çifte standart uyguladığını savundu. İran'daki olası bir çöküşün Türkiye'yi etkileyeceğini, yeni göç dalgası riskine karşı uyarıda bulunan Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zirve çağrısı yaparak, kürsüden üç ayrı demet halinde 308 gül gönderdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada hem iç politikaya, hem de Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'BÖLGEDE BİLİNÇLİ BİR ANARŞİ OLUŞTURULUYOR'

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Dervişoğlu, bölgede 'rejim değişikliği' gerekçesiyle yeni bir egemenlik mühendisliği yürütüldüğünü ileri sürdü.

Uluslararası hukukun zayıflatıldığını savunan Dervişoğlu, Batılı ülkelerin çifte standartlı bir tutum sergilediğini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD eski Başkanı Donald Trump'a yönelik sert ifadeler kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Orta Doğu'daki çatışma ortamının küresel ölçekte belirsizlikleri artırdığını söyledi.

'MOLLALARIN ALTERNATİFİ KUKLALAR OLAMAZ'

İran yönetimini de eleştiren Dervişoğlu, Tahran'ın geçmişte bölgedeki istikrarsızlıklarda rol oynadığını savundu. Ancak dış müdahaleyle rejim değişikliği girişimlerinin daha büyük kaos yaratacağını belirterek, 'İran'ın geleceğine yalnızca İran halkı karar vermelidir' dedi. Irak, Lübnan ve Suriye örneklerini anımsatan Dervişoğlu, dış müdahalelerin bölünme ve istikrarsızlık getirdiğini kaydetti.

'OTORİTE BOŞLUĞU TÜRKİYE'Yİ DOĞRUDAN ETKİLER'

İran'daki olası bir çöküşün Türkiye açısından ciddi riskler doğuracağını ifade eden Dervişoğlu, özellikle İran-Irak sınır hattında PKK/KCK yapılanmasının güçlenmesi ihtimaline dikkat çekti. 'İran'ın ani çöküşü ve otorite boşluğu yalnız İran'da değil, bütün bölgede parçalanma dinamiklerine yol açar ve o dalga en sert biçimde Türkiye'ye vurur' diyen Dervişoğlu, yeni bir göç dalgası riskine karşı da uyarıda bulundu.

EKONOMİ VE ENERJİ UYARISI

Savaşın ekonomik etkilerine de değinen Müsavat Dervişoğlu, petrol fiyatlarındaki artışın cari açığı büyüteceğini ve enflasyonist baskıyı artıracağını söyledi. Türkiye'nin enerji ithalatının 62 milyar doların üzerinde olduğunu hatırlatan Dervişoğlu, İran'ın doğal gaz tedarikinde önemli bir paya sahip olduğunu vurguladı.

Akaryakıt fiyat artışlarının pompaya doğrudan yansıtılmaması için ÖTV'den fedakârlık yapılmasını öneren Dervişoğlu, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek bir krizin küresel ticaret zincirini de olumsuz etkileyeceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 'ZİRVE' ÇAĞRISI ve 308 GÜL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çağrıda bulunan Müsavat Dervişoğlu, böylesine kritik bir süreçte Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin bilgilendirilmesi ve ortak bir değerlendirme toplantısı yapılması gerektiğini söyledi. Dervişoğlu ayrıca, TBMM'nin 106'ncı yılı, Cumhuriyet'in 103'üncü yılı ve Allah'ın 99 ismine atfen toplam 308 gülden oluşan ayrı ayrı demetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndereceğini açıkladı.