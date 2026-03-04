ABD'nin Güney Batı Asya bölgesinde İran'a saldırısı Ortadoğuyu ve Asya Bölgesi'ni dahil siyasi ve ekonomik olarak nasıl etkiler? Türkiye bu savaş saldırı ortamından nasıl etkilenir?

ABD’nin İran’a doğrudan bir askeri saldırısı, Ortadoğu’da zaten kırılgan olan dengeleri ciddi biçimde sarsar. Bölgesel savaş riskinden küresel enerji krizine kadar geniş bir etki alanı oluşabilir. Konuyu siyasi ve ekonomik boyutlarıyla ele alalım:

1) SİYASİ ETKİLER

🇮🇷 İran’ın Bölgesel Tepkisi ve Vekil Güçler

İran, doğrudan ABD ile konvansiyonel savaşa girmek yerine büyük olasılıkla vekâlet savaşı stratejisini devreye sokar.

Lübnan’da Hizbullah

Yemen’de Husiler

Irak ve Suriye’deki Şii milis gruplar

Bu aktörler üzerinden ABD üsleri, İsrail hedefleri veya Körfez enerji altyapısı hedef alınabilir. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapatılması tehdidi, küresel krizi derinleştirir.

🇮🇱 İsrail Faktörü

İsrail İran’ın en büyük bölgesel rakibi. ABD saldırısı sonrası:

İsrail doğrudan hedef olabilir.

Hamas ve Hizbullah cephesi eş zamanlı açılabilir.

Çok cepheli bir savaş ihtimali artar.

Bu senaryo bölgesel savaşı tetikleyebilir.

🇹🇷 Türkiye’ye Olası Etkiler

Türkiye için tablo karmaşık olur:

Suriye ve Irak’taki dengeler değişir.

Yeni bir göç dalgası ihtimali doğar.

Enerji maliyetleri artar.

NATO içi diplomatik baskılar yükselir.

Türkiye, jeopolitik konumu nedeniyle hem risk hem diplomatik fırsat alanına girer.

🌍 Büyük Güçler: Rusya ve Çin

Rusya İran’a siyasi destek verir, krizi ABD’ye karşı stratejik koz olarak kullanır.

Çin enerji güvenliği nedeniyle İran’ı kaybetmek istemez.

ABD–Çin–Rusya hattında yeni bir bloklaşma hızlanabilir.

Bu tablo küresel güç rekabetini sertleştirir.

2) EKONOMİK ETKİLER

⛽ Petrol ve Enerji Krizi

Hürmüz Boğazı dünya petrolünün yaklaşık %20’sini taşır.

Saldırı sonrası petrol fiyatı hızla yükselebilir.

100–150 dolar bandı ve üzeri ihtimal dahilindedir.

Avrupa’da enerji krizi yeniden derinleşebilir.

Bu durum enflasyonu küresel ölçekte artırır.

💸 Finansal Piyasalar

Küresel borsalarda sert düşüş

Altın ve dolar gibi “güvenli limanlara” yöneliş

Gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı

Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde kur baskısı

🚢 Ticaret ve Lojistik

Basra Körfezi ve Kızıldeniz hattında navlun fiyatları artar.

Sigorta maliyetleri yükselir.

Küresel tedarik zincirleri yeniden bozulur.

3) 3. Dünya Savaşı Riski Var mı?

Bu soru son dönemde sık soruluyor. Şu anki tablo, doğrudan büyük güçlerin birbirine girdiği bir dünya savaşından çok:

“Kontrollü bölgesel savaşlar ve vekâlet çatışmalarının yayılması” modeline benziyor.

Ancak:

İsrail–İran doğrudan savaşı,

Hürmüz’ün kapanması,

ABD–Rusya dolaylı çatışması,

gibi gelişmeler zincirleme etki yaratabilir.

GENEL DEĞERLENDİRME

ABD’nin İran’a saldırısı:

Kısa vadede:

Petrol şoku

Bölgesel askeri gerilim

Finansal dalgalanma

Orta vadede:

Ortadoğu’da yeni güç dengesi

ABD–Çin–Rusya bloklaşmasının sertleşmesi

Türkiye dahil bölge ülkelerinde ekonomik baskı

Uzun vadede:

İran rejiminin iç istikrarı sarsılabilir

Ortadoğu haritasında siyasi yeniden yapılanma ihtimali doğabilir