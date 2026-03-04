İSTANBUL (İGFA) -İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 4,4 milyar liralık yatırımıyla tamamlanan Terkos Yusuf Ziya Ortaç İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin ilk etabı hizmete girdi. Arnavutköy'ün tamamı ve İstanbul Havalimanı bölgesine temiz içme suyu sağlayacak tesisin açılışında Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mektup da okundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin köklü kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2019 öncesinde yüzde 10 seviyesinde devraldığı Terkos Yusuf Ziya Ortaç İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin ilk kademesini tamamladı.

Yaklaşık 4 milyar 400 milyon TL'ye mal olan tesis, Arnavutköy ilçesinin tamamı ile İstanbul Havalimanı çevresinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

Açılış törenine; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, eski İBB Başkanlarından Ali Müfit Gürtuna ve görevine yeniden dönen İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa katıldı.

ÖZGÜR ÖZEL: 'SONUCU ASLA HAZMEDEMEDİLER'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında 2019 yerel seçim sürecini ve Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı dönemini hatırlattı. İmamoğlu'nun göreve geldikten sonra liyakatli kadrolar oluşturduğunu belirten Özel, İSKİ'deki dönüşüme dikkat çekti. Tesisin önceki dönemde kaynak yetersizliği nedeniyle ilerleyemediğini savunan Özel, 'Kaynağı Şafak Bey buldu, İSKİ buldu ve bu yatırım tamamlandı' dedi.

İstanbul'da su meselesinin hayati önemde olduğunu vurgulayan Özel, küresel iklim krizine işaret ederek su yatırımlarının siyasi polemik konusu yapılmaması gerektiğini söyledi. 2019'dan bu yana 1.294 kilometre içme suyu hattının tamamlandığını ve günlük arıtma kapasitesinin 5 milyon metreküpe ulaştığını aktardı.

Konuşmasının sonunda, tesise adı verilen edebiyatçı ve eski Sular İdaresi yöneticisi Yusuf Ziya Ortaç'ı anan Özel, 'Her: Şey: Çok: Güzel: Olacak:' sözleriyle konuşmasını bitirdi.

İMAMOĞLU'NDAN SİLİVRİ'DEN MESAJ

Törende, Silivri'de bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubu da okundu. İmamoğlu mesajında, 'Kimse beni milletimize hizmet etmekten alıkoyamaz' ifadelerini kullandı.

Tesisle Arnavutköy'ün arıtma kapasitesinin 2019'a göre 4 katına çıkarıldığını belirten İmamoğlu, yatırımda emeği geçenlere teşekkür etti. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın yeniden görevine dönmesini de 'hukuksuzluğun sona ermesi' olarak değerlendirdi.

NURİ ASLAN: 'UMUT BURADA, HİZMET BURADA'

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 4,4 milyar liralık yatırımın İstanbul'un artan su ihtiyacına cevap vereceğini söyledi.

Tesisin ilk etapta günlük 120 bin metreküp kapasiteyle çalışacağını, ikinci kademe tamamlandığında bu kapasitenin 240 bin metreküpe çıkacağını belirten Aslan, Terkos Gölü'nden alınan ham suyun ileri arıtma süreçlerinden geçirilerek Dünya Sağlık Örgütü standartlarında içme suyuna dönüştürüleceğini ifade etti. Aslan, su havzalarının korunmasının önemine de dikkat çekti.

ŞAFAK BAŞA: 'KAPASİTEYİ YÜZDE 15 ARTIRDIK'

Göreve dönüşünün ardından ilk konuşmasını yapan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, 2019-2026 döneminde toplam 712 bin 140 metreküp kapasiteli 6 içme suyu arıtma tesisinin tamamlandığını açıkladı. 2018'de 4 milyon 428 bin 860 metreküp olan toplam arıtma kapasitesinin 2026 itibarıyla 5 milyon 58 bin 360 metreküpe çıkarıldığını belirten Başa, kapasitede yüzde 15 artış sağlandığını kaydetti. Ayrıca Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. Kademe çalışmalarının sürdüğünü ve deniz suyu arıtma tesisi için de hazırlık yapıldığını aktardı.

ARNAVUTKÖY'ÜN KAPASİTESİ 4 KAT ARTTI

2019'da Arnavutköy'ün günlük arıtma kapasitesi 50 bin metreküptü. Taşoluk 2. Kademe Tesisi ve Terkos Yusuf Ziya Ortaç Tesisi'nin devreye alınmasıyla bu kapasite 220 bin metreküpe ulaştı. Günlük 120 bin metreküp kapasiteli olarak hizmete başlayan tesis, ikinci etap tamamlandığında 240 bin metreküpe ulaşabilecek şekilde planlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ yetkilileri, tesisin İstanbul'un su arz güvenliğine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.