Tek Dünya Karadeniz Vakfı, 2025'te yürüttüğü sosyal etki projeleriyle kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere on binlerce kişiye doğrudan ulaştı. Son olarak Gana'da bulunan Osu Yetimhanesi'nin binasını yenileyen Vakıf, çocukların yaşam koşullarını iyileştirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Karadeniz Holding'in toplumsal fayda yaklaşımı doğrultusunda faaliyet gösteren Tek Dünya Karadeniz Vakfı, kısa vadeli yardımların ötesine geçen, kalıcı ve sürdürülebilir sosyal etki modelleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Vakıf, özellikle Afrika ve Latin Amerika'da hayata geçirdiği projelerle çocuklar ve kadınlar odağında dikkat çekiyor.

Son iki yılda Gana, Senegal, Sierra Leone, Gabon, Gambiya, Gine ve Fildişi Sahili'nde yürütülen yetimhane yenileme projeleriyle 300'den fazla çocuğa daha sağlıklı ve güvenli yaşam alanları kazandırıldı. Bu kapsamda son olarak Gana'nın başkenti Accra'da bulunan Osu Children's Home Yetimhanesi, kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından yeniden hizmete açıldı. Zemin, tesisat, boya ve marangozluk çalışmalarının yanı sıra yeni yataklar, kapı-pencereler ve tavan vantilatörleriyle yetimhane modern bir yapıya kavuşturuldu.

Tek Dünya Karadeniz Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, 2025 yılı çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, toplumsal faydayı uzun vadeli etkiye dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı. Yılmaz, bugüne kadar Türkiye ve Afrika'da 55 binin üzerinde öğrenciye burs ve eğitim desteği sağlandığını, özellikle kız çocuklarının eğitimlerini tamamlamalarına katkı sunduklarını belirtti.

Vakfın 2025 yılı öncelikleri arasında kadınlar ve kız çocukları yer alırken; Girl Power, Girl Move Academy ve Women in Energy Network projeleriyle eğitim ve istihdam alanında uzun soluklu destek programları yürütülüyor. Dünya Bankası iş birliğiyle sürdürülen çalışmalarla enerji sektöründe kadın istihdamının artırılması hedefleniyor.

Öte yandan vakıf, afet ve kriz bölgelerinde de kalıcı sosyal destek modelleri geliştiriyor. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından İskenderun'da hizmete alınan Lifeship Süheyla Sultan ve Lifeship Rauf Bey, barınma, eğitim ve sağlık hizmetlerini bir arada sunarak binlerce kişiye destek sağladı.