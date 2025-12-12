ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere gittiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta temaslarda bulunuyor. Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumun açılışında 'Barış ve Güven: Sürdürülebilir Gelecek' oturumunda konuştu. Erdoğan, küresel ölçekte belirsizliklerin, çatışmaların ve kırılganlıkların arttığı dönemde uluslararası diyalog, iş birliği, güven ve barışın tesisi için elimizi taşın altına koyulması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla 'Uluslararası Barış ve Güven Yılı' ilan edilmesi münasebetiyle düzenlenecek 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere Türkmenistan'da temaslarda bulunuyor.

Aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da olduğu davetli devlet başkanları ve hükümet başkanlarıyla Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine iştirak etti.

Türkmenistan Tarafsızlık Anıtı Ziyareti https://t.co/OPJjPAdlQ8 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 12, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Forumun gerçekleştirildiği Türkmenistan Maslahatlar Merkezi'nde resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

TÜRKİYE ARA BULUCULUKTA ÖNDE GELEN AKTÖR

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nun açılış törenine katıldı. Burada 'Barış ve Güven: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Hedeflerin Birliği' konulu genel oturumda katılımcılara hitap etti.

Türkiye ve Türkmenistan'ın iki kardeş ülke olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduklarını ve Türkmenistan ile karşılıklı ilişkilerin güçlendiğini söyledi.

Uluslararası Barış ve Güven Forumu https://t.co/nljph3SFfZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 12, 2025

'Küresel ölçekte belirsizliklerin, çatışmaların ve kırılganlıkların arttığı bir dönemde uluslararası diyalog, iş birliği, güven ve barışın tesisi için elimizi taşın altına koymamız gerekiyor' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Komşularımızla iyi ilişkiler tesis etmek suretiyle çevremizde bir barış ve güvenlik kuşağı oluşturmanın gayreti içindeyiz' dedi.

Erdoğan, 'Kadim bağlara ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilere sahip olduğumuz kuzey komşularımız Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşın sona ermesi en samimi temennimizdir. İstanbul süreci başta olmak üzere ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazırız' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca Türkmenistan temaslarında ev sahibi Türkmenistan başta olmak üzere, Forum'a katılan ülkelerden Devlet ve Hükûmet Başkanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülüyor.