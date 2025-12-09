New Jersey Türkocağı'nın düzenlediği kültür, lezzet ve dayanışmanın bir arada olduğu etkinlik, topluluk üyelerini bir araya getirirken geleneksel tatları ve canlı müziği buluşturdu. New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal da etkinlikte yer aldı.

Özlem Özgüt Yörekli - abdpost / ABD (İGFA) - New Jersey Türkocağı, düzenlediği 'Çiğ Köfte Gecesi' ile Türk Amerikan toplumunu bir araya getirdi. Lyndhurst'taki dernek merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, hem lezzet hem de kültürel birliktelik sunan özel bir program olarak dikkat çekti. Toplantıya sanat, iş ve eğitim dünyasından çok sayıda kişi katılırken, misafirlere taze yoğrulmuş çiğ köfte ikram edildi. Sahnedeki canlı müzik performansı ise gecenin enerjisini yükseltti.

BAŞKAN SÜLEYMANOĞLU'NDAN BİRLİK VE DAYANIŞMA MESAJI

Türkocağı NJ Başkanı Özgü Süleymanoğlu, yaptığı konuşmada derneğin yalnızca bir bina değil, vatan sevgisi, dayanışma ve aidiyet duygusuyla ayakta duran 'herkesin evi' olduğunu vurguladı. Süleymanoğlu, derneğin geçmiş liderlerini andı ve üyelerin katkılarıyla bugünlere geldiğini ifade etti. Çiğ köftenin acısı, toplumun birlikteliğiyle sembolize edildi.

Etkinlikte ayrıca yönetim kurulu üyeleri de özverili çalışmaları için teşekkür aldı. Süleymanoğlu, derneğin gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarılması gerektiğini belirtti.

Gecenin sonunda New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal sahneye davet edilerek topluluğa hitap etti.

Türkocağı New Jersey, düzenlediği bu etkinlik ile toplumu bir araya getiren, müzikli ve lezzet dolu bir buluşmaya imza atmış oldu.