Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da Putin ile görüşerek Ukrayna-Rusya savaşı ve ikili ilişkileri ele aldı. Türkiye'nin barış çabalarına destek vereceği vurgulandı. Filistin, Suriye ve Güney Kafkasya'daki gelişmeler de gündemdeydi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu' için bulunduğu Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kapsamlı barış çabaları değerlendirilirken Türkiye'nin barış çabalarına destek vereceği tekraren ifade edildi. Ayrıca AB'nin Rus fonlarını dondurması dâhil olmak üzere bütün konular detaylı bir şekilde ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması için ortaya konan gayretlerin kıymetli olduğunu, her iki taraf için de pratik faydaları bulunan alanlarda ilerleme sağlanabileceğine inandıklarını, öncelikle enerji tesisleri ve limanlara yönelik kısıtlı bir ateşkesin hayata geçirilmesinin faydalı olabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakere süreçlerini yakından takip ettiğimizi, bu çerçevede Türkiye olarak tüm formatlarda görüşmelere ev sahipliği yapabileceğimizi belirtti. Görüşmede ayrıca Filistin ve Suriye'deki son durum ile Güney Kafkasya'daki barış süreci konuları da ele alındı.